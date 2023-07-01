فيديو.. جندي أوكراني يستعرض صاروخًا روسيًا أسقطه من طراز "كينجال"

مع استمرار المعارك في على مختلف جبهات القتال في أوكرانيا، تحدث الجنود الأوكرانيون الذين أسقطوا صاروخًا روسيًا تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز “كينجال”، باستخدام نظام “باتريوت”، إلى مراسلة CNN، إيرين بورنيت، عن تجربتهم في إسقاط الصاروخ.

قال أحد الجنود: “في تلك الليلة عندما أطلق الروس صاروخ “كينجال” الأسرع من الصوت، اكتشفناه على رادار نظام باتريوت وكنا نتبعه. بعد ذلك تم اعتراض الصاروخ وتدميره”.

وأضاف: “لقد كان اعتراضًا فعالًا للغاية، لقد حدث بسرعة كبيرة. نجح نظام باتريوت لأنني أعتقد أنه أفضل نظام صاروخي مضاد للطائرات”.

وأشار إلى أنهم شعروا “بالسعادة والفخر والارتياح” لأنه من خلال نظام باتريوت يمكنهم اعتراض الصواريخ التي قيل لهم إنه “من المستحيل اعتراضها”.

مقاتل أوكراني يستعرض صاروخًا روسيًا أسقطه "يفوق سرعة الصوت".. كيف تمكن من ذلك؟https://t.co/mBeSLcd1Kt — CNN بالعربية (@cnnarabic) July 1, 2023

صواريخ كينجال.. “خنجر” الأسلحة الروسية الباليستية

صواريخ “كينجال” (Kinzhal) وتعني “الخنجر”، من الأسلحة الروسية الباليستية “فرط الصوتية” (Hybersonice)، كشف عنها الرئيس فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2018، وأطلق عليها وصف “السلاح المثالي”، واستعملتها موسكو لأول مرة في حربها على أوكرانيا.

المواصفات

– يمكن تزويد الصاروخ برأس حربي تقليدي أو نووي، مثل مادة “تي إن تي” (TNT) المتفجرة، ويبلغ وزن رأسه الحربي نحو 500 كيلوغرام.

– مصمم ليطلق من على متن طائرات مقاتلة مثل “ميغ 31″، و”توبوليف 22″، ويمكن إطلاقه أيضا من السفن والغواصات.

– الصواريخ مخصصة لتدمير السفن الحربية الكبيرة وحاملات الطائرات، وتستطيع تدميرها بشكل كامل أو جزئي.

المميزات

– للصاروخ قدرة عالية على إصابة الأهداف بدقة متناهية تشبه دقة القنص، وانحرافه لا يتجاوز مترا واحدا.

– تنطلق صواريخ “كينجال” بسرعة تبلغ نحو 5 آلاف كيلومتر في الساعة وهو ما يعادل أكثر من 4 أضعاف سرعة الصوت.

يمكن لسرعة الصاروخ أن تصل إلى نحو 12 ضعفا لسرعة الصوت، أي 14 ألفا و800 كيلومتر/ساعة، بمدى يصل إلى 3 آلاف كيلومتر، كما يستطيع القيام بمناورات خلال كل مرحلة من مراحل طيرانه. وسرعته العالية تجعله أكثر قدرة على اختراق الأهداف المدرعة بشدة.

يتبع الصاروخ مسارا متعرجا، مما يسمح له باختراق الشبكات المتخصصة لاصطياد الصواريخ ناهيك عن قدرته على تغيير اتجاهه في أثناء الطيران، والقيام بمناورات تمكنه من تجنب دفاعات صواريخ العدو.

ولديه القدرة على تدمير الأهداف عن بعد ألفي كيلومتر، وهو على ارتفاع منخفض يجعل سرعة رصده من أنظمة الدفاع الصاروخي أصعب، وإلى أن يتم اكتشافه يكون قد اقترب من أهدافه بالفعل.

وأجريت تجارب ناجحة عام 2018 وفق وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت أن الصواريخ استطاعت إصابة كل أهدافها على مسافة تصل إلى ألف كيلومتر.