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فيديو حرق إطارات وإغلاق طرق.. أهالي الأسرى الإسرائيليين يصعّدون

منذ 23 دقيقة
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صعد أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على الأرض اليوم الجمعة، مطالبين حكومة الاحتلال بإتمام صفقة التبادل.

وأشعل عدد من عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي الإطارات المطاطية، اليوم الجمعة، للمطالبة بعقد صفقة تبادل مع المقاومة.

كما قام أهالي أسرى الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق الطريق السريع رقم “1” المؤدي إلى القدس؛ في ذات الهدف للضغط على حكومتهم.

وهددت عائلات الأسرى في وقت سابق بنقل اعتصامها من “ميدان الرهائن” إلى مدخل مقر وزارة الدفاع في حال لم يعلن مجلس الحرب عن منحى لاستعادة المحتجزين.

وكانت وجهت العائلات انتقادات واسعة لأعضاء مجلس الحرب وقالوا في مؤتمر صحفي عقدوه في أعقاب الإعلان عن قتل الجيش الإسرائيلي 3 جنود أسرى لدى المقاومة إنهم حذروا مرارا من أن الحرب في غزة تعرض حياة المحتجزين للخطر، وإنهم أصبحوا يتلقون أبناءهم واحدا تلو الآخر بالتوابيت، وإن الوقت عامل حرج وكل دقيقة تؤثر على إمكانية استعادتهم.

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