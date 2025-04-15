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فيديو.. حريق هائل يلتهم مخازن أخشاب وعقارًا سكنيًا في حي الشرابية بالقاهرة

منذ 3 دقائق
حريق هائل يلتهم مخازن أخشاب في حي الشرابية بالقاهرة

حريق هائل يلتهم مخازن أخشاب في حي الشرابية بالقاهرة

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شب حريق هائل، فجر اليوم الثلاثاء، في عدد من مخازن الأخشاب وعقار سكني في منطقة “عزبة الورد” بحي “الشرابية” في العاصمة المصرية القاهرة.

ورجحت تقارير أولية أن يكون الحريق قد نجم نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز، وبدأ في مخزنين للخشب قبل أن يطال 7 مخازن أخرى مجاورة.

وأرسلت السلطات على الفور سيارات الإطفاء وعدد من خزانات المياه لمحاولة السيطرة على الحريق وتبريد المنطقة بعد إخماد النيران.

وفرضت السلطات طوقاً أمنياً في محيط موقع الحريق، وأخلت المنطقة السكنية الملاصقة للمخازن، وقطع التيار الكهربائي عن موقع الحادث كإجراء احترازي لحين السيطرة الكاملة على النيران.

ويواجه رجال الحماية المدنية صعوبة فى محاصرة النيران بسبب احتواء المنطقة على كميات كبيرة من الأخشاب، علاوة على وجود مواد سريعة الاشتغال أيضاً ساهمت في تمدد الحريق.

ويعمل عناصر المباحث حالياً على معاينة موقع الحريق وبحث احتمالية وجود شبهة جنائية من عدمه، وكذلك تحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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