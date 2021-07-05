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"فيديو".. دخان كثيف بسبب حريق ضخم في مصنع غربي طهران

5 - يوليو - 2021
حريق ضخم في مصنع غربي طهران

حريق ضخم في مصنع غربي طهران

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اندلاع حريق ضخم في أحد المصانع بمدينة “كرج” غربي البلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقطع فيديو نشره موقع “إيران إنترناشونال” دخانا كثيفا يغطي سماء المكان، إثر اشتعال النار في أحد المصانع، غربي العاصمة الإيرانية. كما أكدت منظمة المطافئ في طهران، وقوع الحريق لكنها لم تذكر الأسباب.

بدورها، أكدت وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن عطلاً فنياً تسبب في حريق المصنع.

وفي يونيو الماضي تعرضت منشأة كرج النووية إلى هجوم بطائرة دون طيار، وحسب تقرير نشره معهد إنتيل لاب الاستخباراتي بصور التقطتها أقمار صناعية، أفاد المعهد تضرّر المنشأة النووية نتيجة الغارة.

وتشهد إيران منذ عدة أشهر حوادث حرائق متكررة وصفت العديد منها بالهائلة، ويشار إلى سبب الكثير منها إلى الكيان الصهيوني في إطار حرب ضرب المصالح بينهما.

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