فيديو.. طائرات بدون طيار أوكرانية تضرب أهدافاً حساسة في عمق روسيا

شنت أوكرانيا أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على أهداف عسكرية في جميع أنحاء روسيا منذ بدء الحرب، مما أدى إلى تعطيل أربع طائرات عسكرية في ضربة على قاعدة بسكوف الجوية، في حين أطلقت موسكو أقوى وابل صاروخي على العاصمة الأوكرانية منذ أشهر.

في حين أن أوكرانيا تفتقر إلى الصواريخ طويلة المدى والصواريخ الباليستية التي تطلقها روسيا بشكل متكرر على المدن الأوكرانية، مما يؤدي إلى تدمير محطات الطاقة والفنادق والموانئ والمباني السكنية، فقد طورت كييف قوة متزايدة الكفاءة من الطائرات بدون طيار الهجومية المصممة محليًا والتي يمكنها السفر عدة مئات من الأميال داخل روسيا.

وقد تم إطلاق عشرات من هذه الطائرات بدون طيار خلال الليل، متجهة إلى مناطق موسكو وكالوغا وأوريل وريازان وبريانسك وبسكوف، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وفقًا لمسؤولين روس. وبينما تم إسقاط معظم هذه الطائرات بدون طيار، أثبت الهجوم على بسكوف، على بعد أكثر من 400 ميل من أوكرانيا، نجاحه.

كما أصيبت أربع طائرات نقل عسكرية من طراز إيل-76 في مطار بسكوف، وقد أغلق المطار المدني بالمدينة اليوم، بحسب وكالة تاس للأنباء. وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام روسية طائرتين على الأقل مشتعلتين وأعمدة كثيفة من الدخان تجتاح المنشأة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قاعدة قريبة للقوات الخاصة الروسية قصفت أيضًا. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات. ولم تعلق أوكرانيا على هجمات الطائرات بدون طيار.

وفي كييف، قُتل اثنان من حراس الأمن في منشأة صناعية في القصف الروسي، بحسب الإدارة العسكرية للمدينة، كما اندلع حريق في مركز تجاري نتيجة سقوط الحطام. وقال رئيس الإدارة سيرهي بوبكو: “لم تتعرض كييف لمثل هذا الهجوم القوي منذ الربيع”. وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية في جميع أنحاء البلاد أسقطت جميع صواريخ كروز الـ 28 و15 من أصل 16 طائرة من طراز شاهد.

ونظراً لافتقارها إلى مقاتلات نفاثة حديثة خاصة بها، ومنعها الولايات المتحدة وحلفاؤها من استخدام الأسلحة التي زودها بها الغرب على الأراضي الروسية، فقد لجأت أوكرانيا إلى الطائرات بدون طيار لتقليص التفوق الساحق لروسيا في مجال الطائرات. خلال العام الماضي، من المحتمل أن تكون كييف قد عطلت عددًا أكبر من الطائرات الروسية في قواعدها المحلية في روسيا مقارنة بالمقاتلين، وفقًا لمحللين عسكريين.

في 19 أغسطس، دمرت غارة جوية أوكرانية بدون طيار قاذفة روسية واحدة على الأقل من طراز Tu-22M3 الأسرع من الصوت، وهو نوع الطائرات المستخدمة لإطلاق صواريخ كروز على أوكرانيا، في قاعدة سولتسي في منطقة نوفغورود شمال روسيا. وتعرض مطاران روسيان آخران لهجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية في اليومين الماضيين، وفقًا لمدونين عسكريين روس. وفي العام الماضي، دمرت طائرات بدون طيار أوكرانية قاذفات استراتيجية روسية في ريازان وإنجلز، في حين تسببت ضربة صاروخية أوكرانية في خسارة عدة طائرات في قاعدة الطيران البحرية الروسية الرئيسية في شبه جزيرة القرم.

وأصبحت هجمات الطائرات بدون طيار على منطقة موسكو شائعة أيضًا. وعلى الرغم من أنها أسفرت عن أضرار مباشرة محدودة، إلا أن سلطات الطيران الروسية أغلقت مؤقتًا الحركة الجوية في مطارات موسكو كل صباح تقريبًا في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في تحويل عشرات الرحلات الجوية إلى مدن أخرى. وقد حدث إغلاق آخر من هذا القبيل يوم الأربعاء.

وفي مدينة بريانسك، ضربت إحدى الطائرات بدون طيار الأوكرانية مجمع كريمني إيل، أحد أكبر منتجي الإلكترونيات الدقيقة في روسيا المستخدمة في الصواريخ والأسلحة الأخرى، مما تسبب في نشوب حريق، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وبعد ساعات، ضربت طائرة بدون طيار أوكرانية أخرى بالقرب من برج التلفزيون في المدينة. وفي منطقة كالوغا، قصفت طائرة بدون طيار أوكرانية منشأة لتخزين الوقود، مما أدى إلى نشوب حريق، بحسب الحاكم المحلي.