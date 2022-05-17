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فيديو طريف للبابا فرنسيس.. أحتاج لجرعة من التكيلا!

منذ 6 ساعات
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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قال البابا فرنسيس مازحا إنه يعتقد أن جرعة من مشروب التكيلا الكحولي ربما تساعده على تحمل ألم ركبته، لكن أطباءه على الأرجح لن يوافقوا على ذلك.

وعند أحدث لقاء له مع الجمهور، توقفت العربة التي تقل البابا في ساحة القديس بطرس ليبادر عدد من الحضور المكسيكيين بسؤاله بصوت عال عن حال ساقه.

أجاب البابا الأرجنتيني بالإسبانية “ليست على ما يرام”، وأدى الألم الشديد في ركبته ومشكلات أخرى في ساقه إلى إجباره على استخدام كرسي متحرك في بعض الأحيان في الآونة الأخيرة.

وبعد ذلك شكر أحدهم البابا الجالس لاستمراره في أداء واجباته على الرغم من شعوره بالألم، وقال له إن مثابرته مثال لهم عندما يصبحون رجال دين في المستقبل.

وقال البابا (85 عاما) “هل تعرفون ما أحتاجه لساقي؟ القليل من التكيلا (مشروب كحولي مكسيكي)”.

وبعد الكثير من الضحك، صاح أحدهم “إذا ذهبنا يوما ما إلى سانتا مارتا، سنُحضر لك زجاجة”، في إشارة إلى بيت الضيافة الذي يعيش فيه البابا فرنسيس في الفاتيكان.

ونشر أحد الحضور، ويدعى رودريجو فرنانديز دي كاسترو، هذا الحوار الذي دار يوم الأربعاء الماضي على منصة تيك توك.

 

    المصدر :
  • رويترز

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