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فيديو.. طفل يخرج من تحت الانقاض وسط فرحة عارمة

منذ 36 دقيقة
مشاهد من سوريا بعد الزلزال

مشاهد من سوريا بعد الزلزال

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رغم هول المصائب التي يعيشها الشعب السوري بعد الزلزال المدمر، ويبقى للفرح طريق بين الأنقاض وبقايا المنازل.

ففي فيديو مليء بالبراءة والسعادة، أنقذ رجال الدفاع المدني السوري طفلا يدعى كرم من تحت الركام وسط فرحة عارمة عمت المكان في ريف إدلب.

وعلت التكبيرات في موقع إنقاذ الصغير، الذي خرج وهو يضحك ويداعب الحاضرين من المنقذين.

كما علق حساب الدفاع المدني السوري على الفيديو عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً “المعجزات تتكرر والتكبيرات تعانق السماء من جديد. لحظات يملأها الفرح بإنقاذ الطفل “كرم” من بين أنقاض منزل مدمر في قرية “أرمناز” في ريف #إدلب في اليوم الأول من الزلزال”.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 6\2\2023، ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8700، الأربعاء، حسب ما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 6234 شخصاً قضوا في تركيا، و2470 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 8704.

فيما قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى” المنشورة.

    المصدر :
  • العربية

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