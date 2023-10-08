الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 1:49 مساءً
عناصر من حركة حماس

عناصر من حركة حماس

A A A
طباعة المقال

لاتزال الإشتباكات مستمرة لليوم الثاني على التوالي في مواجهة بين مقاتلون من حركة حماس والقوات الإسرائيلية بعد هجوم مفاجئ يوم أمس السبت 7\10\2023.

فيما قُتل 15 إسرائيلياً صباح اليوم الأحد 8\10\2023، على يد مقاتلين فلسطينيين توغلوا في منطقة جنوب عسقلان، بالقرب من غزة.

ونشر موقع الجزيرة فيديو لعشرات من أفراد كتائب القسام يقتحمون موقع إيرز العسكري ويقتلون ويأسرون ضباطا وجنودا إسرائيليين في عملية طوفان الأقصى.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده لقتال المقاتليين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين إن “مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة”.

وأكد هغاري أن القتال مستمر “لإنقاذ الرهائن” الذين يحتجزهم مقاتلون فلسطينيون في إسرائيل.

وأضاف “هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل”.

وأكد هغاري أن عملية الإخلاء يجب أن تتم بعد “مسح المنطقة” للتأكد من عدم وجود مسلحين.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

من عملية طوفان الأقصى
طوفان الأقصى
أكثر من 600 قتيل إسرائيلي ونتنياهو يصادق على بند الحرب
إليزابيت بورن
رئيسة الوزراء: فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية حول المعابد والمدارس اليهودية
من عملية طوفان الأقصى
طوفان الأقصى
زلزال أمني.. هجوم حماس على إسرائيل يخلط أوراق الصراع من جديد

الأكثر قراءة

الكاتب والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
أكاديمي إماراتي يكشف حقيقة الخلاف الإماراتي السعودي.. وتصريحات خطيرة حول إيران والأسد
صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
مقاتلون من فصائل المقاومة الفلسطينية
طوفان الأقصى
فيديو.. عمليات تسلل برية وبحرية لمقاتلين من غزة داخل إسرائيل