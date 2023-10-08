فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري

لاتزال الإشتباكات مستمرة لليوم الثاني على التوالي في مواجهة بين مقاتلون من حركة حماس والقوات الإسرائيلية بعد هجوم مفاجئ يوم أمس السبت 7\10\2023.

فيما قُتل 15 إسرائيلياً صباح اليوم الأحد 8\10\2023، على يد مقاتلين فلسطينيين توغلوا في منطقة جنوب عسقلان، بالقرب من غزة.

ونشر موقع الجزيرة فيديو لعشرات من أفراد كتائب القسام يقتحمون موقع إيرز العسكري ويقتلون ويأسرون ضباطا وجنودا إسرائيليين في عملية طوفان الأقصى.

#الجزيرة تحصل على صور لعشرات من أفراد كتائب #القسام يقتحمون موقع إيرز العسكري ويقتلون ويأسرون ضباطا وجنودا إسرائيليين#عملية_طوفان_الأقصى #فيديو pic.twitter.com/BUvm6sH4py — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 8, 2023

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده لقتال المقاتليين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين إن “مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة”.

وأكد هغاري أن القتال مستمر “لإنقاذ الرهائن” الذين يحتجزهم مقاتلون فلسطينيون في إسرائيل.

وأضاف “هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل”.

وأكد هغاري أن عملية الإخلاء يجب أن تتم بعد “مسح المنطقة” للتأكد من عدم وجود مسلحين.