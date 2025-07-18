فيديو.. قوات الأمن السورية تتحرك لفض الاشتباكات بين الدروز والبدو في السويداء

القوات السورية تدخل مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء بعد يومين من الاشتباكات، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لفض الاشتباكات بين الدروز والعشائر البدوية.

وطالبت إسرائيل الحكومة السورية بالانسحاب من الجنوب وحذرت من أنها لن تسمح لحكام البلاد الإسلاميين بتعزيز تواجدهم على حدودها.

وكانت قوات من وزارتي الدفاع والداخلية السورية قد دخلت مدينة السويداء الاثنين الماضي في محاولة لبسط السيطرة على الأحياء المضطربة لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار.

وقصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا تابعة للحكومة السورية في محافظة السويداء اليوم الأربعاء، تزامنا مع تجدد الاشتباكات في المدينة بين قوات الأمن السوري ومجموعات مسلحة.

وتفجرت الأحداث في السويداء عقب مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية شهدتها أحياء المدينة قبل أيام، وخلفت قتلى وجرحى، وعلى إثرها دخلت قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية السورية سعيا لضبط الأمن في المدينة.