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فيديو.. كتائب القسام تنشر رسالة رهينة فرنسية إسرائيلية إلى عائلتها

منذ 41 دقيقة
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بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فيديو (الاثنين 16-10-2023) يظهر بيانا لرهينة احتجزتها كأسيرة في الهجوم الذي شنته الحركة الأسبوع الماضي على إسرائيل.

وفي اللقطات، عرفت الشابة نفسها باسم ميا شيم وتبلغ من العمر 21 عاما وتطلب إعادتها إلى عائلتها في أسرع وقت ممكن.

وظهرت الشابة بإصابة في ذراعها وكانت تتلقى العلاج على يد عامل طبي.

وأكد ممثل لعائلة شيم هويتها لرويترز وكانت أسرتها من بين مجموعة تضم أفرادا من عائلات فرنسية ناشدوا الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي المساعدة في إطلاق سراح أقاربهم المفقودين.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أبلغ مندوبو جيش الدفاع عائلة ميا شيم في الأسبوع الأخير عن خبر اختطافها وهم على تواصل معهم في هذه الساعة”.

وأضاف البيان: “يعمل جيش الدفاع عبر كل الوسائل الاستخباراتية والعملياتية لإعادة المختطفين”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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