فيديو.. لافتات "أنت المسؤول.. أنت المذنب" تحلق فوق منزل نتنياهو!

تمكن مستوطنون إسرائيليون معارضون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التحليق بطائرات شراعية فوق منزله حاملين لافتات كُتبت عليها “أنت المسؤول.. أنت المذنب”، احتجاجاً على “الإخفاق” في التعامل مع أحداث 7 أكتوبر.

وأمس السبت اعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين بتهمة إثارة الشغب بعد مشاركتهم في مظاهرات كبيرة في تل أبيب نظمها ذوو محتجزين في قطاع غزة، للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وقالت الشرطة -في بيان- إن قواتها اعتقلت 12 متظاهرا بتهمة انتهاك النظام العام، وإغلاق الطرق. وأشارت إلى أن عددا من المتظاهرين المعتقلين أشعلوا النيران في أنحاء المدينة.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمس السبت في ساحة كابلان (وسط تل أبيب) ومناطق أخرى في المدينة، وأغلقوا شوارع حيوية، أهمها شارع “بيغن” المحاذي لمقر وزارة الدفاع وسط المدينة.

وطالب المحتجون بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإجراء انتخابات مبكرة، وإسقاط الحكومة الحالية باعتبارها مسؤولة عن إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول.