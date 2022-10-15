فيديو لحريق ودخان يتصاعد وإطلاق نار.. ماذا يحدث في سجن إيفين الإيراني؟

أظهرت مقاطع فيديو إيرانية على الإنترنت (السبت 15-10-2022) ما يبدو أنه دخان يتصاعد من سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران والذي يحتجز فيه سجناء سياسيون، مع سماع دوي إطلاق نار وصفارات الإنذار في الخلفية.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من المسؤولين الإيرانيين أو تقارير من وسائل الإعلام الحكومية على اللقطات التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال موقع (تصوير1500) في تعليق على المقاطع “يمكن سماع دوي طلقات نارية من سجن إيفين ورؤية دخان”. كما نشر الموقع لقطات لما قال إنها قوات خاصة تتوجه إلى السجن على متن دراجات نارية.

وقال شاهد اتصلت به رويترز “أسر السجناء تجمعوا أمام الباب الرئيسي لسجن إيفين… أستطيع أن أرى نيرانا ودخانا، وكذلك الكثير من القوات الخاصة… سيارات الإسعاف هنا أيضا”.

وكان سيامك نمازي، وهو أمريكي إيراني مسجون في إيران منذ ما يقرب من سبع سنوات بتهم تتعلق بالتجسس، قد عاد إلى إيفين يوم الأربعاء بعد أن غادره لفترة وجيزة، حسبما قال محاميه. كما يتم احتجاز مزدوجي الجنسية الآخرين في إيفين.

ولطالما انتقدت جماعات حقوقية غربية هذا السجن الذي يضم في الأغلب معتقلين يواجهون تهما أمنية، كما أدرجته الحكومة الأمريكية على قائمتها السوداء في 2018 بسبب ما يشهده من “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات السجن باستخدام التهديد بالتعذيب والسجن إلى أجل غير مسمى لإخضاع النزلاء وكذلك إجراء استجوابات طويلة معهم وحرمانهم من الرعاية الطبية.

هتافات "الموت لخامنئي" تتزامن مع تصاعد حرائق من سجن إيفين بطهران#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/ccspoLcCV8 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) October 15, 2022