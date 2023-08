فيديو.. لحظة ضرب مسيّرة أوكرانية ناطحة سحاب روسية

خلال الأشهر القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة ضد الأهداف الروسية حتى طالت قلب العاصمة موسكو.

كشفت لقطات جديدة مسربة، لحظة ضرب طائرات دون طيار، أوكرانية، أحد الأبراج الروسية الشهيرة، في موسكو، حيث تضم عددا من الوزارات الروسية في طوابقها.

وأظهر الفيديو لقطات من داخل كاميرات المراقبة، لهجمات أوكرانية بالـ”درون”، على برج في حي “موسكو سيتي” الاقتصادي المرموق.

New footage leaked from the July 30th drone attack on government offices in a skyscraper in Moscow. https://t.co/dPxHntUyU0 pic.twitter.com/3tLidd7GBq

— Igor Sushko (@igorsushko) August 9, 2023