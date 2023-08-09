فيديو.. لحظة ضرب مسيّرة أوكرانية ناطحة سحاب روسية

خلال الأشهر القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة ضد الأهداف الروسية حتى طالت قلب العاصمة موسكو.

كشفت لقطات جديدة مسربة، لحظة ضرب طائرات دون طيار، أوكرانية، أحد الأبراج الروسية الشهيرة، في موسكو، حيث تضم عددا من الوزارات الروسية في طوابقها.

وأظهر الفيديو لقطات من داخل كاميرات المراقبة، لهجمات أوكرانية بالـ”درون”، على برج في حي “موسكو سيتي” الاقتصادي المرموق.

New footage leaked from the July 30th drone attack on government offices in a skyscraper in Moscow. https://t.co/dPxHntUyU0 pic.twitter.com/3tLidd7GBq — Igor Sushko (@igorsushko) August 9, 2023

وأظهرت الكاميرات من داخل إحدى صالات الاستقبال، لحظة ضرب “الدرون” للمبنى، وهلع المتواجدين بداخل البرج.

وكانت أوكرانيا، قد شنت يوم 30 يوليو الماضي، سلسلة هجمات على العاصمة الروسية بعشرات الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إصابة شخص وإغلاق مؤقت لأحد المطارات الأربعة حول موسكو.

الهجوم على موسكو

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت المدينة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

قالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت إحدى الطائرات في المنطقة المحيطة بموسكو، وتعرضت الأخريان للتشويش وتحطمتا في الحي الاقتصادي بموسكو، وفقا للوزارة.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه “محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف”.

وأظهرت صور من موقع التحطم واجهة ناطحة سحاب متضررة في طابق واحد.