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“فيديو” للرئيس الأوكراني يتحدى بوتين.. “أنا هنا”

25 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 9:13 مساءً
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في شريط مصور، الجمعة، بصحبة مساعديه أمام مقر الرئاسة، ليؤكد أنه موجود في كييف “للدفاع” عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.

وقال زيلنسكي وإلى جانبه خصوصا رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه “نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا”.

وكان زيلينسكي قال في رسالة مصورة أن “(العدو) حددني على أنني الهدف الأول… عائلتي هي الهدف الثاني. يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة”.

وقال “سأبقى في العاصمة. عائلتي موجودة أيضا في أوكرانيا”.

ويأتي ظهور الرئيس الأوكراني وسط عملية غزو روسي بدأ يوم الخميس، وفي خضم محاولات للسيطرة على العاصمة كييف.

يشار إلى أن يلينسكي حث أوروبا في وقت سابق على التحرك بسرعة أكبر وبقوة لفرض عقوبات على موسكو، واتهم الحلفاء الغربيين باللجوء إلى المناورات السياسية مع تقدم القوات الروسية نحو كييف.

وقا إن “أوروبا لديها القوة الكافية لوقف هذا العدوان”، حسب تعبيره، مضيفاً أن كل شيء يجب أن يكون مطروحاً على الطاولة من منع الروس من دخول دول الاتحاد الأوروبي إلى عزل موسكو عن نظام “سويفت” للمدفوعات بين البنوك إلى حظر نفطي.

يأتي هذا بعدما قصفت صواريخ العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بينما واصلت القوات الروسية تقدمها.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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