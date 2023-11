فيديو.. امرأة مؤيدة لإسرائيل تهاجم مناصرين لغزة في لندن

ينقسم العالم في هذه الأزمة بين مؤيد ومعارض للحرب في قطاع غزة، بحيث يقع المجتمع الغربي للمرة الأولى بين عدد كبير من المعارضين للقصف الإسرائيلي على القطاع، بينما تقف الدول مع إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها.

في تكرار لمثل هذه الحوادث، هاجمت امرأة مؤيدة لإسرائيل أشخاصا كانوا يوزعون منشورات لدعم غزة في لندن.

فقد انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أشخاصا يوزعون على المارة منشورات لدعم أهالي قطاع غزة المحاصر، منذ أكثر من 3 أسابيع، والقابع تحت القصف الإسرائيلي.

وفجأة، هبت في وجههم امرأة ثم بدأت بالصراخ غاضبة، مع إطلاق الشتائم.

وحين حاول الموزعون تفاديها، أصرت مجدداً على الصراخ في وجههم ومهاجمتهم وضربهم، حتى سحب أحدهم هاتفه وبدأ تصوير الواقعة.

🇬🇧🇮🇱 Pro-Israeli woman attacked people who were distributing leaflets in support of Gaza in London. pic.twitter.com/VCJCPwRpA0

— Censored Men (@CensoredMen) November 1, 2023