الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. امرأة مؤيدة لإسرائيل تهاجم مناصرين لغزة في لندن

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2023 10:42 صباحًا
امرأة مؤيدة لإسرائيل في لندن تهاجم متظاهرين ضد القصف على غزة

امرأة مؤيدة لإسرائيل في لندن تهاجم متظاهرين ضد القصف على غزة

A A A
طباعة المقال

ينقسم العالم في هذه الأزمة بين مؤيد ومعارض للحرب في قطاع غزة، بحيث يقع المجتمع الغربي للمرة الأولى بين عدد كبير من المعارضين للقصف الإسرائيلي على القطاع، بينما تقف الدول مع إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها.

في تكرار لمثل هذه الحوادث، هاجمت امرأة مؤيدة لإسرائيل أشخاصا كانوا يوزعون منشورات لدعم غزة في لندن.

فقد انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أشخاصا يوزعون على المارة منشورات لدعم أهالي قطاع غزة المحاصر، منذ أكثر من 3 أسابيع، والقابع تحت القصف الإسرائيلي.

وفجأة، هبت في وجههم امرأة ثم بدأت بالصراخ غاضبة، مع إطلاق الشتائم.

وحين حاول الموزعون تفاديها، أصرت مجدداً على الصراخ في وجههم ومهاجمتهم وضربهم، حتى سحب أحدهم هاتفه وبدأ تصوير الواقعة.

يشار إلى أن هذه الحادثة كانت تزامنت مع ما شهدته شوارع العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء، من مظاهرة غير مسبوقة، شارك فيها عشرات الآلاف، للتعبير عن دعمهم لفلسطين، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.

ووفقا للشرطة البريطانية، شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرات في مدن أخرى مثل مانتشستر وغلاسكو.

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية على طول شارع “إمبانكمينت” وشارع الحكومة “وايت هول”، مرددين شعارات مناصرة لفلسطين.

إلى ذلك، يشهد عدد من المدن والعواصم العربية والأوروبية وكذلك في الولايات المتحدة الأميركية منذ أسابيع، مظاهرات للتعبير عن الدعم لفلسطين والتنديد بالقصف الذي يتعرض له سكان غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

يذكر أن مقاتلي حركة حماس كانوا شنوا هجوماً مباغتاً في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تسلّلوا خلاله إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص، وأسر 240، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما وسعت إسرائيل عملياتها البرية وكثفت الضربات على قطاع غزة المكتظ بالسكان.

    المزيد من أخبار العالم

    أفغانستان
    مسؤول باكستاني: أكثر من 100 ألف أفغاني غير مسجلين عادوا إلى أفغانستان
    وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
    طوفان الأقصى
    وزير الخارجية البريطاني: من المرجح فتح معبر رفح أمام الرعايا الأجانب
    مؤشر نيكي الياباني
    المؤشر نيكي يسجل أعلى ارتفاع في 3 أسابيع

    الأكثر قراءة

    من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
    البروفيسور كميل حبيب
    بعد "الجرائم الصهيونية".. بروفيسور في الجامعة اللبنانيّة يعتذر من طلابه