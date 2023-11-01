فيديو.. امرأة مؤيدة لإسرائيل تهاجم مناصرين لغزة في لندن

ينقسم العالم في هذه الأزمة بين مؤيد ومعارض للحرب في قطاع غزة، بحيث يقع المجتمع الغربي للمرة الأولى بين عدد كبير من المعارضين للقصف الإسرائيلي على القطاع، بينما تقف الدول مع إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها.

في تكرار لمثل هذه الحوادث، هاجمت امرأة مؤيدة لإسرائيل أشخاصا كانوا يوزعون منشورات لدعم غزة في لندن.

فقد انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أشخاصا يوزعون على المارة منشورات لدعم أهالي قطاع غزة المحاصر، منذ أكثر من 3 أسابيع، والقابع تحت القصف الإسرائيلي.

وفجأة، هبت في وجههم امرأة ثم بدأت بالصراخ غاضبة، مع إطلاق الشتائم.

وحين حاول الموزعون تفاديها، أصرت مجدداً على الصراخ في وجههم ومهاجمتهم وضربهم، حتى سحب أحدهم هاتفه وبدأ تصوير الواقعة.

🇬🇧🇮🇱 Pro-Israeli woman attacked people who were distributing leaflets in support of Gaza in London. pic.twitter.com/VCJCPwRpA0 — Censored Men (@CensoredMen) November 1, 2023

يشار إلى أن هذه الحادثة كانت تزامنت مع ما شهدته شوارع العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء، من مظاهرة غير مسبوقة، شارك فيها عشرات الآلاف، للتعبير عن دعمهم لفلسطين، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.

ووفقا للشرطة البريطانية، شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرات في مدن أخرى مثل مانتشستر وغلاسكو.

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية على طول شارع “إمبانكمينت” وشارع الحكومة “وايت هول”، مرددين شعارات مناصرة لفلسطين.

إلى ذلك، يشهد عدد من المدن والعواصم العربية والأوروبية وكذلك في الولايات المتحدة الأميركية منذ أسابيع، مظاهرات للتعبير عن الدعم لفلسطين والتنديد بالقصف الذي يتعرض له سكان غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

يذكر أن مقاتلي حركة حماس كانوا شنوا هجوماً مباغتاً في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تسلّلوا خلاله إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص، وأسر 240، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما وسعت إسرائيل عملياتها البرية وكثفت الضربات على قطاع غزة المكتظ بالسكان.