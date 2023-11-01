فيديو.. محتجة لـ بلينكن من داخل الكونغرس: عار عليكم جميعا

بعد انتشار الفيديوهات بشكل موسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي للمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة، ومع ارتفاع عدد الشهداء بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر، وسط دعم غربي كبير بحجة “حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها”، تقف الولايات المتحدة بجانب جيش الإحتلال، انقسم الشعب الأميركي بشكل خاص والأوروبي حول رفضهم للمجازر بحق سكان غزة.

وفي آخر المستجدات لحظات حرجة واجهها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن، أمس الثلاثاء 31\10\2023 حين ارتفعت أصوات غاضبة في وجهه وقاطعت كلامه خلال جلسة استماع في الكونغرس.

فقد علت أيادٍ ملطخة باللون الأحمر للدلالة على الدماء، معترضة على ما يجري من “مجازر” في قطاع غزة بحق المدنيين الفلسطينيين والأطفال.

فيما رفعت سيدة ترتدي قميصاً زهري اللون يافطة مطالبة بوقف “المجازر” في غزة، والدعوة في الحال إلى وقف إطلاق النار.

إلا أن حراس الأمن في الكونغرس، سرعان ما قادوها إلى خارج القاعة.

BREAKING: Dozens of anti-war activists with @codepink interrupt Secretary of State Antony Blinken at a Senate hearing to demand an immediate ceasefire in Gazapic.twitter.com/eKPOCSyzvA — BreakThrough News (@BTnewsroom) October 31, 2023

وفي أول تعليق للناشطة ميديا بنيامين على حسابها في منصة إكس، أكدت أنها كانت فخورة بتوقيفها.

وكتبت في تغريدة نشرتها مساء أمس الثلاثاء 31\10\2023: “كنت فخورة جداً باعتقالي خلال جلسة استماع في الكونغرس، احتجاجاً على دعم حكومتنا الفظيع للمذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

وكانت ميديا المنخرطة ضمن منظمة “كود بينك” الداعية إلى السلام ووقف الحروب، صرخت بوجه بلينكن أمس “عار عليكم جميعا.. الولايات المتحدة تدعم مذبحة وحشية” في غزة.

كما ناشدت العالم بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن الشعب الأميركي يرفض دعم هذه الحرب الوحشية، وفق قولها.

يشار إلى أن بلينكن كان أعلن أمس خلال كلمة ألقاها أمام لجنة اعتمادات مجلس الشيوخ أن الإدارة الأميركية تدرس عدة احتمالات لما بعد الحرب في غزة، ومن سيحكم القطاع.

أتى ذلك، فيما شهد مخيم جباليا شمال غزة، مأساة كبرى، إثر قصف إسرائيلي أوقع ما لا يقل عن 400 شهيد وجريح.

ومنذ انطلاق الحرب في السابع من أكتوبر إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، أكدت واشنطن وقوفها التام إلى جانب إسرائيل مشددة على حقها في “الدفاع عن نفسها”.

كما أوضح أكثر من مسؤول أن الإدارة الأميركية ستدعم تل أبيب بدون قيد، وتقدم لها الأسلحة بدون قيود أو شروط على كيفية استعمالها.