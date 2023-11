فيديو.. محتجة لـ بلينكن من داخل الكونغرس: عار عليكم جميعا

بعد انتشار الفيديوهات بشكل موسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي للمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة، ومع ارتفاع عدد الشهداء بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر، وسط دعم غربي كبير بحجة “حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها”، تقف الولايات المتحدة بجانب جيش الإحتلال، انقسم الشعب الأميركي بشكل خاص والأوروبي حول رفضهم للمجازر بحق سكان غزة.

وفي آخر المستجدات لحظات حرجة واجهها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن، أمس الثلاثاء 31\10\2023 حين ارتفعت أصوات غاضبة في وجهه وقاطعت كلامه خلال جلسة استماع في الكونغرس.

فقد علت أيادٍ ملطخة باللون الأحمر للدلالة على الدماء، معترضة على ما يجري من “مجازر” في قطاع غزة بحق المدنيين الفلسطينيين والأطفال.

فيما رفعت سيدة ترتدي قميصاً زهري اللون يافطة مطالبة بوقف “المجازر” في غزة، والدعوة في الحال إلى وقف إطلاق النار.

إلا أن حراس الأمن في الكونغرس، سرعان ما قادوها إلى خارج القاعة.

BREAKING: Dozens of anti-war activists with @codepink interrupt Secretary of State Antony Blinken at a Senate hearing to demand an immediate ceasefire in Gazapic.twitter.com/eKPOCSyzvA

— BreakThrough News (@BTnewsroom) October 31, 2023