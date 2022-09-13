فيديو مرعب.. صاروخ روسي يسبب انفجاراً في خاركيف شبيه بانفجار مرفأ بيروت!

أدى انفجار ضخم في مدينة خاركيف، مساء (الاثنين 12-9-2022) ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إلى غرق المدينة في الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن صاروخاً روسياً أصاب محطة الطاقة الكهربائية في المدينة ما أحدث انفجاراً وثقته مشاهد نشرتها وسائل إعلام أوكرانية، كما اندلع حريق هائل في المحطة، ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون أوكرانيون إن ضربات روسية على خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا؛ أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين ومزيد من انقطاعات الكهرباء والمياه في مدينة، في الوقت الذي أحرزت فيه القوات الأوكرانية مزيداً من التقدم في المنطقة، حسب رويترز.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة الانفجار الهائل، والذي كان يشبه لدرجة كبيرة الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في الرابع من آب عام 2020.

وكان واضحاً في مقطع الفيديو لحظة قصف المحطة الكهربائية والذي أحدث كرة نارية أضاءت المكان رغم الظلام، بينما تناثرت قطع وشظايا خيمت على المكان، وسط تصاعد ألسنة اللهب.

حسب رويترز، فإن صواريخ روسية من طراز “كاليبر 3M-54” قصفت محطة CHPP-5 للطاقة، وهي من الحقبة السوفيتية.

وتتهم كييف القوات الروسية بتكثيف الهجمات على محطات الطاقة والبنية التحتية شرقي البلاد، ما يتسبب بانقطاع للكهرباء والمياه، في حين يصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجمات بأنها “متعمدة ضد أهداف مدنية”.

يأتي ذلك وسط الحديث عن تراجع روسي “كبير” في خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد، بينما يقول الكرملين إن روسيا ستحقق أهداف “عمليتها الخاصة” في أوكرانيا، حسب بيان له، الإثنين 12 سبتمبر/أيلول.

في حين أن أوكرانيا أكدت استعادة قواتها مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3 آلاف كيلومتر مربّع منذ بدأ الهجوم المضاد مطلع الشهر في شرق البلاد.