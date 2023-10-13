فيديو.. مستوطن يطلق النار بشكل مباشر على شاب فلسطيني

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يُظهر مستوطنا إسرائيليا يطلق النار بشكل مباشر تجاه شاب فلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأطلق المستوطن النار على الشاب الفلسطيني مرتين قبل أن يحمله مجموعة من الشباب في محاولة لإنقاذه.

وظهر المستوطن بعد الإطلاق رفقة عناصر من الجيش الإسرائيلي.

هذا وظهر مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوزع الأسلحة على سكان المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت تقارير إعلامية إن بن غفير وصل إلى الضفة الغربية، وشوهد مساء الخميس 12\10\2023 وهو يوزع بنادق هجومية على الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات هناك.

وذكر بن غفير، على حسابه الرسمي في “إكس”: “وصلت اليوم (الخميس) إلى نقطة توزيع الأسلحة في وادي يزرعيل”.

وأضاف: “تم حتى الآن شراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح من أصل نحو 20 ألف قطعة، سيتم شراؤها خلال الأيام المقبلة”.

وأشار إلى أنه “جرى خلال اليومين الماضيين توزيع نحو ألفي قطعة سلاح على عشرات المستوطنات في المناطق الشمالية والساحلية”.

وتابع: “في اليومين المقبلين، سيتم توزيع المزيد من الأسلحة في المزيد من المستوطنات”.