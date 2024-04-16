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فيديو.. مسيرات إسرائيلية تصدر صرخات أطفال لاستدراج الفلسطينيين لكمائن موت

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2024 11:57 صباحًا
جندي من جيش الاحتلال يطلق طائرة مسيرة نجو قطاع غزة

جندي من جيش الاحتلال يطلق طائرة مسيرة نجو قطاع غزة

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تداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل، فيديو تُسمع فيه أصوات بكاء أطفال صغار تنطلق من طائرات إسرائيلية مسيرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويقول الشخص الذي التقط الفيديو في الليلة الماضية، إن مسيرات إسرائيلية من نوع “كوادكابتر” أطلقت عبر مكبرات الصوت، صرخات أطفال صغار في المخيم الذي تشن عليه قوات الاحتلال حملة عسكرية منذ عدة أيام.

وأضاف أن تلك الأصوات هي لاستدراج الناس وقتلهم، مشيرا إلى أن شخصا من المخيم خرج ليتفقد ما يحدث، فتعرض للقنص من جيش الاحتلال.

وأشار رواد آخرون على مواقع التواصل، إلى أن المسيرات الإسرائيلية، تطلق في أحيان أخرى أصوات نساء يستنجدن لإنقاذهن. أو تبث أغاني عبرية وعربية لاستفزاز مشاعر السكان المحاصَرين، أو تصدر أصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، لإرهاب الناس.

وقال العديد من الفلسطينيين إن هذه الخطوات الإسرائيلية، هي تعبير الأمراض النفسية وانعدام الأخلاق لدى جنود جيش الاحتلال الذين يقتلون الناس دون حسيب أو رقيب في قطاع غزة.

ويستخدم جيش الاحتلال أنواعا عديدة من المسيرات في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، لا سيما طراز “كوادكابتر”، حيث يكون بعضها مزودا برشاشات نارية تطلق الرصاص على الفلسطنيين، ما أدى لاستشهاد الكثيرين منهم. أو يضع عليها قاذفات لقنابل الغاز، أو مكبرات صوت كتلك التي استخدمها في النصيرات.

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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