فيديو.. مقتل 3 عناصر شرطة بهجوم على دورية للشرطة في داغستان الروسية

أفادت سلطات جمهورية داغستان في جنوب روسيا بمقتل 3 عناصر من شرطة المرور بهجوم مسلح على سيارتهم في العاصمة محج قلعة، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية في داغستان في بيان لها إنه حوالي الساعة 14:20 تعرضت دورية لشرطة المرور في مدينة محج قلعة لهجوم من قبل مجهولين، أدى وفقا للمعلومات الأولية، إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.

وأضاف البيان أن الجناة لاذوا بالفرار باستخدام سيارة الشرطة التي سرقوها، وتجري علمية للبحث والقبض على المهاجمين.

وأوضح رئيس داغستان سيرغي ميليكوف أنه وفقا للبيانات الأولية، فقد وقع الحادث عندما حاول عناصر من وزارة الداخلية إيقاف سيارة لكن السائق رفض الامتثال وفتح النار عليهم، بحسب “روسيا اليوم”

وفي وقت لاحق أكدت مصادر أن اثنين من المهاجمين قتلا خلال تبادل لإطلاق النار في محج قلعة.

وأفاد مصدر في إدارة محج قلعة بإصابة طفلة جراء الحادث تم نقلها إلى المستشفى.