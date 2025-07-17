فيديو.. مقتل 50 شخصا إثر حريق هايبرماركت في الكوت شرق العراق!

أعلن محافظ واسط العراقية محمد جميل المياحي، الخميس، الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا فاجعة حريق مول “الهايبر ماركت” وسط مدينة الكوت، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

قال المحافظ في بيان له تلقّته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “عدد الضحايا وصل إلى نحو 50 شخصاً، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في المحافظة”، مؤكداً أن “السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث”.

وأضاف أن “الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية”.

وأكد المحافظ أن “الحكومة المحلية في واسط تتابع باهتمام كبير ملف السلامة العامة في الأبنية التجارية، وستتخذ إجراءات صارمة بحق المقصرين”، مشيراً إلى أن “الفاجعة شكّلت صدمة كبيرة لأهالي المحافظة، وتستوجب مراجعة جادة لكل متعلقات السلامة والرقابة”.

ونشر العديد من المواطنين، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا ولقطات فيديو للحريق الذي نشب في “هايبرماركت الكورنيش”.

ولم يعلن حتى الآن عن سبب الحريق، ولا العدد الإجمالي للضحايا.