فيديو.. مقتل 7 أشخاص في حادث تصادم قرب متنزه يلوستون الأمريكي

حادث في يلوستون يسفر عن مقتل 7 أشخاص

قالت شرطة ولاية أيداهو الأمريكية أمس الجمعة إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بعد اصطدام شاحنة صغيرة بحافلة صغيرة تقل أكثر من 12 سائحا في حادث مروع على طريق سريع قرب متنزه يلوستون الوطني.



وأضافت الشرطة في بيان صحفي أن سبب الحادث الذي وقع قبل غروب شمس يوم الخميس بنحو ساعة وربع الساعة لا يزال قيد التحقيق.

وأوضحت الشرطة أن الحافلة كانت تنقل مجموعة سياحية من 14 شخصا عندما اصطدمت بشاحنة من طراز دودج رام قرب بحيرة هنري مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وقالت الشرطة إن ستة أشخاص من ركاب الحافلة وسائق الشاحنة الذي كان راكبها الوحيد لقوا حتفهم.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم نقل جميع الناجين الثمانية من الحافلة إلى المستشفيات بإصابات متفاوتة.

وقع الحادث على الطريق السريع الأمريكي رقم 20 بالقرب من بحيرة هنري في شرق ولاية أيداهو على بعد حوالي 32 كيلومترا غربي متنزه يلوستون الوطني. ولم تقدم السلطات أي تفاصيل حول ملابسات الحادث.