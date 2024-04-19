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فيديو.. مواجهات عسكرية واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2024 2:33 مساءً
جيش الاحتلال في الضفة الغربية- أرشيفية

جيش الاحتلال في الضفة الغربية- أرشيفية

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين خلال اشتباكات في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة شظايا خلال تبادل لإطلاق النار بمخيم نور شمس، في أعقاب حديث الإذاعة مساء أمس أن الجيش بدأ تنفيذ ما سمتها عملية عسكرية واسعة النطاق بالمخيم، دون ذكر تفاصيل هدف العملية أو مدتها.

وجددت قوات الاحتلال -فجر اليوم- اقتحاماتها مناطق عدة بالضفة، من أبرزها طولكرم التي اقتحمتها بعشرات الآليات العسكرية، إلى جانب حصارها مخيم “نور شمس” شرقي المدينة، في حين أفاد شهود عيان بسماع أصوات اشتباكات هناك.

كما انتشرت قوات الاحتلال في عدد من الشوارع الحيوية وسط المدينة وأن مقاومين فلسطينيين فجّروا عبوة ناسفة استهدفت إحدى آليات الاحتلال عند دخولها، كما جرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع بالمخيم ودمرت دوار اليونس.

وفي حين أفاد شهود عيان بسماع أصوات اشتباكات بالمدينة ومحيط مخيمها، وثقت مشاهد بثتها منصات فلسطينية، صباح اليوم، سماع أصوات تلك الاشتباكات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس، ومشاهد أخرى لآثار الدمار في ساحة المخيم جراء عمليات تجريف نفذتها آليات الاحتلال هناك.

كما نقلت منصات عن كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها يواصلون في مخيم نور شمس منذ مساء أمس الاشتباك مع قوات الاحتلال في محاور عدة.

وترافق ذلك مع حديث مصادر فلسطينية عن شن آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات طالت مناطق أخرى بينها مدينة دورا جنوب مدينة الخليل وبلدة دوما جنوب شرق مدينة نابلس.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا منذ أشهر جراء تصعيد قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات هناك، بالتزامن مع حربها المستمرة على قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر.

 

    المصدر :
  • الجزيرة

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