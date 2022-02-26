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فيديو.. مواطنون أوكرانيون يلقون القبض على جندي روسي

26 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 11:35 صباحًا
دبابات روسية

دبابات روسية

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أفادت قناة العربية بأن عددا من المواطنيين الأوكرانيين تمكنوا من إلقاء القبض على دورية روسية تنقل عددا من الجنود الروس.

ويظهر في الفيديو عربة عسكرية فارغة، الى جانبها عدد من المواطنين يحيطون بجندي -يبدو انه يعود الى الجيش الروسي- وهو يضع يديه على رأسه باشارة الى الاستسلام.

واذ قال الاعلامي على قناة العربية انه لا يستطيع التثبت من حقيقة الفيديو بعد، أكد ان هذه ناقلة جنود روسية ويظهر في الفيديو عدد من المواطنين الاوكرانيين وجندي روسي يضع يديه على رأسه مخافة أن يُضرب او يتم التعرض له.

في سياق متصل، أشارت قناة العربية الى ان السلطات الأوكرانية تؤكد سيطرتها على العاصمة كييف وأن القطارات في المدينة لا زالت تعمل.

بدورها، تحدّثت السلطات الأوكرانية عن اشتباكات في بعض شوارع كييف، وسط سماع دوي صفارات الانذار وفق ما نقلت “رويترز”.

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