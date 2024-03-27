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فيديو.. نائب بالكنيست الإسرائيلي يقول إن حكومة نتنياهو ساقطة لا محالة

منذ 41 دقيقة
عوفر كاسيف

عوفر كاسيف

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قال النائب بالكنيست الإسرائيلي عن الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير عوفر كاسيف، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولة أمام الرأي العام الإسرائيلي عن عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما ترتب عليها من أحداث ومواقف.

وأضاف كاسيف في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن السياسة المتطرفة للحكومة اليمينية الحالية بزعامة نتنياهو “أسهمت في إضعاف السلطة الفلسطينية في مقابل فسح المجال أمام تقوية فصائل المقاومة، وهي الآن تحصد نتائج هذه السياسة المتطرفة”.

وتابع “80% من الشعب الإسرائيلي ضد الحكومة الحالية وقيادتها، وضد هيمنة نتنياهو”.

وأكد عضو الكنيست أن أغلبية الشعب الإسرائيلي يعيشون أوقاتا صعبة ولا يعرفون إلى أين ستتجه الأمور، لكنهم “يتفقون على أن نتنياهو يمثل خطرا حقيقيا على إسرائيل ولا يريدونه أن يستمر في منصبه”.

وقال “لا محالة أن الحكومة ستسقط لكن من غير الظاهر معرفة متى ستسقط، في الأسبوع المقبل أم بعد شهرين أو أكثر”.

وتوقع عضو الكنيست أن يتسبب قانون التجنيد في إسقاط هذه الحكومة ولا سيما بعد تمسّك نتنياهو به، وتلويح بيني غاتس بالاستقالة منها إذا تم تمرير هذا القانون.

وقال “نحن نعرف أن بيني غانتس لوَّح أكثر من ثلاث مرات بالاستقالة ولم يقدمها بصورة رسمية، لكن يبدو أنه جاد هذه المرة، وما علينا إلا أن نتابع وننتظر”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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