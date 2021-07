“فيديو”.. نيران هائلة وصواعق رعدية تمحو بلدة كندية خلال دقائق!!

تسببت موجة الحر الشديدة التي اجتاحت بعض المناطق في كندا، إلى اندلاع حرائق ضخمة بعد وصول درجة الحرارة في بلدة لايتون إلى (49.5 درجة مئوية)، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تُسجل فيه أعلى درجات الحرارة في تاريخ كندا على الإطلاق.

وتزامناً مع ذلك سجلت السلطات حادثاً مأساويا جماعياًـ تمثل بمحو البلدة الكندية من الوجود بغضون دقائق، بسبب تبعات موجة الحر الشديد، وكشف ناجون من سكان البلدة عن شهاداتهم المروعة لما عايشوه، وهم يشاهدون النار تأكل منازلهم وتلاحقهم وهم يحاولون النجاة بحياتهم.

صحيفة The Independent البريطانية قالت، الأحد 4 يوليو/تموز 2021، إن ألسنة اللهب وصلت إلى ارتفاع ما يقارب 3 أمتار في بلدة لايتون الكندية، مقتحمة بذلك منزل بيبر كويفيلون فيما كان يحاول هو جمع كلابه في شاحنته، استعداداً للفرار من البلدة.

ركض بيير إلى داخل المنزل لإنقاذ قطته، ولمَّا عاد، وجد شاحنته وقد اشتعلت فيها النار بالفعل، ولم يكن أمامه خيار سوى التخلي عن سيارته المحترقة، وكلابه في داخلها، هرب بيير بحياته من البلدة سيراً على الأقدام وقطته بين ذراعيه.

يروي بيير لحظات الرعب التي عاشها، ويقول: “ركضت نحو المدينة، والنار كأنها لم تتوقف عن ملاحقتي. وفي نحو 15 دقيقة، كانت البلدة بأكملها قد اختفت”.

سرعان ما تمّ إجلاء غالبية سكانه البلدة، واجتاحت المأساة 90% من أراضيها، وروى جيف شابمان وهو من سكان البلدة لقناة “سي.بي.سي” الناطقة بالإنجليزية كيف عجز عن إنقاذ والديه إثر سقوط عمود كهرباء على مأواهما، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

كان منزل بيير من أوائل المنازل التي اشتعلت بها النيران مساء الأربعاء 30 يونيو/حزيران، بعد أن أصدر عمدة البلدة أمر إجلاء فوري للسكان، وقال: “كانت البلدة على وشك الاحتراق بالكامل. والنيران تحيط بي من كل مكان. ثم وصلت إلى حدود البلدة والشيء الوحيد الذي لم تحرقه النار بعد هو أنا”.

صادف بيير سائقاً عابراً بسيارته اصطحبه إلى تلة قريبة، كانت النيران قد اندلعت فيها وتجاوزتها بالفعل، أمضى الليل، وهو “يشاهد البلدة تحترق من تحته” كما يقول، وكان بالطبع مشهداً صعباً عليه.

وتتابع الصحيفة أنه وبالموازاة مع ذلك، كان السكان الذين اضطروا إلى مغادرة لايتون لا يزالون يتدفقون على مركز الإجلاء صباح الجمعة 2 يوليو/تموز، وبعضهم يأتي في سيارات محملة بالأطفال والحيوانات الأليفة، وهو في أمَسّ الحاجة إلى أي مكان للإقامة بعد رحلة الأهوال التي خاضها.

ساء المشهد قبل أيام مع بروز ظاهرة مناخية نادرة الحدوث، في إشارة إلى تشكّل سحب رعدية فوق مصادر الحرارة الشديدة، مسفرة عن اشتعال حرائق جديدة بسبب الصواعق التي تثيرها.

وبرقت يوم الجمعة الفائت لأكثر من 500 مرة في كاليفورنيا حيث أتت حرائق على نحو 15 ألف هكتار تشمل منطقة سياحية كانت تستعد لاستضافة كثير من الزوار في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو.

