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فيديو.. هجوم بطائرة مسيرة يلحق أضرارا بمبنى في وسط موسكو

منذ 17 دقيقة
هجوم بطائرة مسيرة يلحق أضرارا بمبنى في وسط موسكو

هجوم بطائرة مسيرة يلحق أضرارا بمبنى في وسط موسكو

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قال مسؤولون روس إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية ألحق أضرارا بمبنى في وسط موسكو في وقت مبكر من (الجمعة 18-8-2023) مما نجم عنه انفجار سُمع صداه في أنحاء حي الأعمال في العاصمة الروسية.

وأشار شاهد من رويترز كان في المنطقة إلى “انفجار قوي”.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو في بيان على قناته الرسمية على تيليجرام إن نظم الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة وإن حطامها وقع على مركز إكسبو.

ومركز إكسبو هو مبنى يضم مساحة كبيرة تستخدم لإقامة المعارض الضخمة ويقع على بعد أقل من خمسة كيلومترات من الكرملين.

وأظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلامية روسية دخانا كثيفا يتصاعد بجوار ناطحات سحاب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا وراء الهجوم.

ولم يصدر تعليق من كييف حتى الآن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الخميس إن سفينتين حربيتين روسيتين أحبطتا هجوما أوكرانيا بقارب مسير قرب شبه جزيرة القرم.

وقال الجيش إن سفينتي الدورية بتليفي وفاسيلي بيكوف أطلقتا النار على القارب ودمرتاه.

يشار إلى أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي كان قد أعلن الخميس أيضاً عن إحباط محاولة هجوم على محطات اتصالات في بلدة زيلينوجورسك المشهورة بتخصيب اليورانيوم في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الجهاز قوله إنه احتجز شخصين ينتميان إلى جماعة تعرف باسم (مواطني يو.إس.آر.آر)، كانا يخططان لتفجير محطات اتصالات تابعة لشركة روستليكوم الحكومية للاتصالات وشركة ترانستليكوم للاتصالات.

    المصدر :
  • رويترز

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