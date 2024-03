فيديو.. وثائقي يكشف خطط إسرائيل بشأن المساعدات للقضاء على غزة واحتلالها

أدان ناشطون وسياسيون ما كشفه الفيلم الوثائقي (اقتلهم جميعًا: داخل الحصار الإسرائيلي على المساعدات الغذائية لغزة) الذي وثق الوضع العام على معبر كرم أبو سالم، وتضمّن لقاءات مع المجموعات التي تتصدى لدخول المساعدات وأدلة على تعمد قطاع كبير من الشعب الإسرائيلي إبادة أهل القطاع بالكامل.

ووثّق الفيلم رحلة الصحفي وصانع الأفلام الأمريكي، جيريمي لوفريدو، داخل إسرائيل وانسجامه ضمن الحملات الشعبية المتطرفة والمعتصمة على الحدود لمنع المساعدات التي يحتاج إليها قطاع غزة المحاصر بشدة، ورصده عددًا من الإسرائيليين اليهود الذين يحرسون المتاريس.

For a week I embedded myself with Jewish Israeli nationalists who believe it’s a worthy cause and religious duty to block desperately needed humanitarian aid at the Gaza border. They enjoyed pastries with the military while confessing to war crimes and cheering for genocide.… pic.twitter.com/YVaXYdVqgt

— Jeremy Loffredo (@loffredojeremy) March 22, 2024