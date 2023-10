فيديو ورط سوليفان بسبب تصريحاته عن الشرق الأوسط

لايزال العالم أجمع وإسرائيل تحت هول الصدمة بعد أن نفذت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، وفشل المخابرات الإسرائيلية لهذه اللحظة في السيطرة، فيما وصف رئيس الموساد السابق افرايم هاليفي الهجوم الذي حصل أمس بالمفاجئ.

وفي غضون ثمانية أيام فقط، انقلب المشهد رأساً على عقب، وأثبتت التطورات الدراماتيكية التي شهدتها غزة فداحة الخطأ الذي وقع فيه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

فالأسبوع الماضي أكد المسول الأميركي الرفيع لمجلة “ذي أتلانتيك” أن التطورات الإيجابية المتعددة التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط، سمحت لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتركيز على مناطق أخرى ومشاكل مختلفة.

كما شدد على أن “الشرق الأوسط بات اليوم أكثر هدوءاً مما كان عليه منذ عقدين من الزمن”.

إلا أن الهجوم المباغت الذي نفذته الفصائل الفلسطينية فجر أمس السبت، لا شك فاجأ سوليفان كما باغت القوات الإسرائيلية.

National Security Advisor Jake Sullivan last week: “The Middle East is quieter today than it has been for two decades” pic.twitter.com/1Q4oitJNDx

— Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) October 8, 2023