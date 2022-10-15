فيديو يؤجج الغضب الشعبي.. فضيحة جنسية لعنصر أمن إيراني!

أثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لعنصر أمن إيراني وهو يقوم بفعل وصف بالاعتداء الجنسي غير اللائق على إحدى المتظاهرات، وجة غضب جديدة في إيران.

وانتشر مقطع الفيديو للشرطي الإيراني وهو يدفع يده بقوة في مؤخرة الفتاة الإيرانية ما أثار غضبا واسعا في البلاد التي تشهد منذ نحو أربعة أسابيع احتجاجات شعبية على خلفية وفاة مهسا أميني.

وخلال المقطع المقتضب، الذي نشرته شبكة “بي بي سي” الفارسية، يمكن مشاهدة مجموعة من رجال الأمن الإيراني وهم يتجمعون حول المرأة قبل أن يقوم أحدهم بوضع يده بقوة بين أردافها، بينما يحاول آخرون إجبارها على ركوب دراجة نارية، لتضطر إلى الجلوس على الأرض قبل أن تفر هاربة.

من جهته قالت شرطة طهران إنها على علم بالحادثة وقد فتحت تحقيقا فيها، دون أن تكشف مصير عنصر الأمن المتورط في الاعتداء على المرأة، حسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقال موقع “راديو فاردا” المعارض ومقره براغ إن عناصر الشرطة كانوا يحاولون اقتياد المرأة إلى مركز احتجاز بزعم “ارتدائها الحجاب بطريقة غير لائقة”.

وأضاف الموقع أن مقطع الفيديو المقتضب نشر قبل يومين، لكن السلطات الإيرانية لم تصدر أي تعليق رسمي بشأنه حتى الآن.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات عارمة منذ عدة أسابيع، على خلفية وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد اعتقالها في طهران بسبب ارتداء الحجاب بطريقة غير لائقة، حسب “شرطة الأخلاق”.

وأثار موت أميني أكبر موجة من التظاهرات في إيران منذ احتجاجات 2019 على ارتفاع أسعار الغاز في الدولة الغنية بالنفط، فيما أسفر القمع الحكومي للمحتجين عن سقوط أكثر من مئة قتيل بحسب منظمات غير حكومية واثار موجة تنديد في العالم.

ولعبت النساء دورا بارزا في احتجاجات إيران حيث لوحت بعضهن بأغطية الرأس وأشعلن فيها النار. كما شاركت طالبات من المدارس الثانوية بكثافة في التظاهرات.

ویدیوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، تعرض نیروهای امنیتی به یک زن جوان و رفتار تحقیرآمیز فیزیکی نسبت به او را نشان می‌دهد. فردی که این ویدیو را ثبت می‌کند از دیدن این صحنه شوکه شده است و در حالی که زن جوان از کادر ویدیو بیرون رفته به خنده ماموران اشاره می‌کند. pic.twitter.com/WlXNDbE5I2 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) October 13, 2022