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فيديو يحبس الأنفاس.. إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض في غزة بعدما حركت أصابعها!

منذ 33 دقيقة
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)

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نجت سيدة فلسطينية بأعجوبة بعدما تهدم منزلها عليها جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو للسيدة الفلسطينية التي كانت محاصرة تحت الأنقاض يقع في مخيم جباليا، وقد أظهرت كف يدها من بين الركام، وحركت بأصابعها لتشير لمكانها.

على الفور هرع رجال الإنقاذ، بينما سعى آخرون للتحدث معها وتهدئتها لحين رفع الأنقاض المتراكمة فوقها.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 1537 فلسطينيا لقوا حتفهم، بينهم 500 طفل و276 امرأة، وأصيب 6612 في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.

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