فيسبوك وتويتر تتأهبان.. هذه الإجراءات ستتخذ في حق من يعلن فوزه باكراً

وسط تعقيد بعض الشي في المشهد الانتخابي الأمريكي، بدء فرز الاصوات مبكراً في العديد من الولايات الأمريكية، وفي انتظار ساعة الصفر لإعلان الفائز في سباق البيت الأبيض، يبدو أن تأخيراً بعض الشي سيطرأ قبل إعلانات النتائج الرسمية.

ومع هذه الأوقات الحاسمة، اختارت شركة فيسبوك أن تتحرك وتكشف عن خطتها في حال أعلن أحد المرشحين فوزه في الانتخابات المبكرة قبل الإعلانات الرسمية.

فقد أوضح الموقع الأزرق أنه سيستخدم علامات التحذير في حال أعلن أي مرشح أو أي من حزبهما فوزه في وقت مبكر، متعهداً بإضافة معلومات أكثر تحديداً عن منشورات معينة، وفي خانة الإشعارات، وكذلك إصدار صورة توضح الشكل الذي ستبدو عليه الملصقات الانتخابية للمستخدمين في كلا المنصتين فيسبوك وإنستغرام.

As we head into Election Day in the US tomorrow, we wanted to share an update on how we’ll be helping people find information about voting or returning their mail ballots, and the steps we’re continuing to take to prevent voter suppression, interference and other abuse.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) November 3, 2020