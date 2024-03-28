في أحدث هجوم ليلي.. أوكرانيا تدمر 26 طائرة مسيرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني‭‭ ‬‬اليوم الخميس بأن القوات الأوكرانية أسقطت 26 من أصل 28 طائرة مسيرة مسلحة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأضافت القوات الجوية أن تدمير الطائرات المسيرة إيرانية الصنع تم فوق أجزاء من جنوب وشرق وجنوب شرق أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا على تيليجرام إن امرأتين أصيبتا عندما سقط حطام في حي سكني في عاصمة المنطقة.

وذكر ممثلو الادعاء في منطقة خاركيف شرق البلاد إن مطعما ومتجرا ومكاتب تضررت بسبب حطام ثلاث طائرات مسيرة.

وأضافت القوات الجوية أن الهجوم الروسي خلال الليل شمل أيضا عدة أنواع من الصواريخ لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وتنفذ روسيا ضربات جوية متكررة على مراكز سكانية تقع بعيدا عن خطوط المواجهة في الغزو الشامل لأوكرانيا الذي بدأته منذ أكثر من عامين.