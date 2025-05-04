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في إطار الاتفاق مع الحكومة السورية.. أهالي صحنايا والأشرفية يسلمون أسلحتهم

منذ 17 دقيقة
مديرية أمن ريف دمشق تتسلم أسلحة وذخائر من وجهاء وأهالي مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا. سانا

مديرية أمن ريف دمشق تتسلم أسلحة وذخائر من وجهاء وأهالي مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا. سانا

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سلّم وجهاء وأهالي مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، أسلحتهم إلى قوات الأمن العام، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وقالت الوكالة الرسمية، اليوم الأحد، إن “مديرية أمن ريف دمشق تتسلم أسلحة وذخائر من وجهاء وأهالي مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا”.

وأشارت عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أن ذلك يأتي “في إطار الاتفاق لحصر السلاح بيد الدولة، حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي”.

وتزامناً مع دخول الاتفاق بين وجهاء محافظة السويداء والحكومة السورية حيز التنفيذ، بدأت عناصر من الوحدات الشرطية من أبناء المحافظة في الانتشار فيها، بدلاً من الأمن العام التابع للحكومة.

وأفادت شبكة “السويداء 24” بأن أفراداً من الوحدات الشرطية من أبناء السويداء دخلوا إلى قرية الصورة الكبيرة شمال المحافظة، بالتزامن مع انسحاب عناصر جهاز الأمن العام إلى خارج المحافظة.

ووثقت الشبكة في مقطع فيديو، بدء دخول العناصر الأمنية من محافظة السويداء لمختلف مناطقها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور، بدء تنفيذ بنود الاتفاق مع مشايخ ووجهاء طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء.

وأوضح البكور، أن ذلك سيتم بتفعيل الشرطة، والضابطة العدلية، على أن يكون أفرادها من أبناء السويداء، حصراً، إضافة إلى فتح طريق دمشق – السويداء وتأمينه.

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