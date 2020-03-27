في إطار التصدي لانتشار فيروس “كورونا”.. سوريا تفرض الحظر الشامل للتنقل بين المدن

أعلنت حكومة النظام السوري منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف من الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 29 مارس/آذار وحتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية”سانا”، فإنه تم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار استثنى جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول المشار إليها في التعميم، الذي أصدرت السلطات السورية سابقا.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وحرصاً على صحة المجتمع وسلامة أفراده.

وأعلنت الحكومة السورية، يوم الأربعاء، بداية حظر التجول الليلي المفروض على كامل الأراضي السورية، اعتبارا من الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق.

انتشار فيروس كورونا في سوريا – الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في سوريا، ١٩ مارس ٢٠٢٠

سوريا تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا

وبدأ تنفيذ قرار حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة السورية أمس الثلاثاء بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة السورية عن تسجيل خامس إصابة في سوريا بفيروس كورونا المستجد لشخص وصل من الخارج منذ عدة أيام وتم حجره مباشرة.

ذكرت وكالة “سانا” أن وزارة الصحة السورية أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5 حالات، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن الحالة الخامسة هي لشخص وصل من خارج البلاد وتم حجره مباشرة واليوم ظهرت نتيجة الفحص.