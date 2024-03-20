الأربعاء 10 رمضان 1445 ﻫ - 20 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في إطار برنامج تمويل من الاتحاد الأوروبي.. أوكرانيا تتلقى 4.5 مليار يورو دفعة أولى

منذ 15 دقيقة
علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن بلاده تلقت اليوم الأربعاء شريحة أولى بقيمة 4.5 مليار يورو (4.88 مليار دولار) في إطار برنامج تمويل من الاتحاد الأوروبي.

ومع دخول الحرب مع روسيا عامها الثالث، تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على المساعدات المالية من شركائها الغربيين لكن التمويل الأجنبي تضاءل في أول شهرين من هذا العام.

وكتب شميهال في منشور على منصة إكس “يعزز هذا استقرارنا الاقتصادي والمالي”.

وتنفق أوكرانيا معظم إيراداتها لتمويل جهودها الدفاعية وتستخدم الأموال المقدمة من حلفائها الغربيين لدفع أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد للملايين ودعم أوجه أخرى للإنفاق الاجتماعي.

وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على برنامج تمويل مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو (54.20 مليار دولار) لأوكرانيا.

وقالت وزارة المالية إن من المتوقع الحصول على الشريحة التالية البالغة 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي في أبريل نيسان بشرط أن تستوفي كييف جميع الشروط المطلوبة للتمويل.

وأوضحت الوزارة أن الشروط تتطلب من أوكرانيا إظهار تقدم في الإصلاحات الرئيسية مثل إدارة الشؤون المالية للدولة ومحاربة الفساد وتطوير بيئة الأعمال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الشرطة الأوكرانية: مقتل 3 في هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا
بورصة وول ستريت
مع اتجاه الأنظار لاجتماع الاتحادي.. بداية باهتة لوول ستريت
شركة سبيس إكس
موسكو: استخدام سبيس إكس للتجسس يجعل أقمارها الصناعية أهدافا مشروعة

الأكثر قراءة

الشرطة الأمريكية
لبناني معتقل في أمريكا يعترف بانتمائه لحزب الله.. هذا ما كنت سأفعله في نيويورك!
وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن