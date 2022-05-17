في إطار جهود الانضمام الى الناتو.. الرئيس الفنلندي يزور السويد

أصبح رسميًا اعتزام كل من فنلندا والسويد الانضمام الى حلف شمال الأطلسي، اذ قرّرت فنلندا، التي تتشارك حدودًا برية طويلة مع روسيا، تقديم طلب عضوية الى الحلف، كما حذت حذوها جارتها السويد. ما أثار غضب الرئيس الروسي فلاديمر بوتن الذي لوّح بالرد على هاتين الخطوتين.

في هذا الإطار، أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، أنّ الرئيس “ساولي نينيستو” سيزور السويد، حيث يعتزم مناقشة التعاون بين البلدين في مجال الأمن.

وجاء في بيان المكتب: “خلال الزيارة سيتم إيلاء الاهتمام للقضايا سياسة الأمن القائمة. كما هناك في جدول الأعمال مواضيع مثل التعاون في مجال الأمن بين فنلندا والسويد، التعاون في مجال الاستعداد للأزمات”.

ويسعى الحلف لضم السويد وفنلندا إلى صفوفه، تزامنًا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط الماضي.

وهدد الرئيس الروسي بالرد على توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فنلندا والسويد، مشيرًا إلى أن اجتماع معاهدة الأمن الجماعي الذي عقد أمس، سيبحث العمليات في أوكرانيا ضمن اجتماع مغلق للمنظمة.

في السياق عينه، اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية “ليز تراس” في بيان الاثنين، أنّ على السويد وفنلندا أن تنضمّا الى حلف الناتو “في أسرع وقت” لأن “انضمامهما سيعزز الامن المشترك لأوروبا”.

وقالت تراس إن “المملكة المتحدة تدعم بقوة طلبي فنلندا والسويد الانضمام الى حلف الناتو. يجب أن تنضما الى الحلف في أسرع وقت، إن انضمامهما سيعزز الامن المشترك لأوروبا”.