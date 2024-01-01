في الساعات الأولى من العام الجديد.. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

أعلن رئيس منطقة دونيتسك الأوكرانية المعين من قبل روسيا دونيس بوشلين، أنّ أربعة أشخاص لقوا حتفهم في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك، في الساعات الأولى من العام الجديد، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل في هجوم جوي نفذته روسيا على أوديسا.

وقال بوشلين على تطبيق تيلغرام إن 14 شخصًا أصيبوا أيضًا في “قصف عنيف” شنته القوات الأوكرانية على وسط دونيتسك.

فيما أشار أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا التي تضم مدينة تحمل نفس الاسم، إن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل في هجوم بطائرة مسيرة روسية على أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وأضاف كير على تطبيق تيلغرام أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد الهجوم، لكن الحطام المتساقط تسبب في عدة حرائق في مبان سكنية في أجزاء مختلفة من المدينة، بالإضافة إلى إصابة عدة أشخاص.

كما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم الجوي الروسي استهدف أيضًا منطقتي ميكولايف ودنيبرو.