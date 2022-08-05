في المغرب.. أحكام بالسجن وغرامات على مهاجرين لمحاولتهم اجتياز جيب "مليلية"

فرضت محكمة مغربية أحكاما بالسجن لمدة 8 أشهر، الخميس، على 14 مهاجرا لمحاولتهم، إلى جانب مئات آخرين، تسلق سياج حدودي يفصل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عن جيب مليلية الإسباني المتمتع بالحكم الذاتي في يونيو.

كما أمرت محكمة الناظور الابتدائية المتهمين بدفع غرامة قدرها 2000 درهم (194 دولارا) لكل منهم على خلفية أحداث 24 يونيو.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 27 مهاجرا كانوا يحاولون دخول إسبانيا لقوا حتفهم في ذلك اليوم، وأصيب العديد من المهاجرين الآخرين، سواء المهاجرين أو الشرطة.

وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القرار الذي وصف بأنه “قاس جدا ضد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء فقط”.

وحكمت المحكمة نفسها على 33 مهاجرا بالسجن 11 شهرا الشهر الماضي بعد محاولتهم تسلق الجدار الحدودي بين المغرب ومليلية، في 24 يونيو أيضا.

وأجلت محكمة الاستئناف في الناظور محاكمة 28 مهاجرا إضافيا من السودان وتشاد واليمن وجنوب السودان احتجزوا بعد المحاولة بسبب غياب الشهود.

وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من ظروف حروب أو مجاعات أو فقر.