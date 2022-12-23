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في الهند.. إجراءات مرتقبة للقادمين من دول تزيد بها حالات كورونا

منذ 29 دقيقة
الهند تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا في مقابلة مع محطة نيوزإكس (الجمعة 23-12-2022) إن بلاده تعتزم إلزام المسافرين الذين يصلون لها من دول ترتفع فيها حالات الإصابة بكوفيد-19 بتقديم فحص يثبت خلوهم من الإصابة.

وأوضح “في الأسبوع المقبل، سيتم تحديد دول بعينها ترتفع فيها حاليا الحالات… القادمون من هناك للهند عليهم تحميل فحص يثبت خلوهم من كوفيد-19 وحينها فقط يمكنهم القدوم”.

وأشار الوزير إلى أن القادمين عليهم تحميل تقارير الفحوص على موقع حكومي إلكتروني على الإنترنت والخضوع لفحص لدرجة حرارتهم لدى الوصول.

وتحتل الهند المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات بكورونا عالميا، بتسجيل أكثر من 44 مليون حالة إصابة حتى الآن. وشهدت البلاد تراجعا حادا في عدد الإصابات المؤكدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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