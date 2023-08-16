"في الوقت اللازم".. روسيا تُحبط هجومًا بـ 3 مسيّرات قرب موسكو

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت 3 مسيّرات أوكرانيّة فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرًا (02,00 بتوقيت غرينتش) محاولة هجوم أوكراني عبر “ثلاث مركبات جوية من دون طيّار في منطقة كالوغا”.

وأكدت أن “كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي”، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤد إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تليغرام، أنّ المسيّرات تم إسقاطها “في جنوب منطقة” كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.

يأتي ذلك فيما تزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصًا تلك التي تستهدف العاصمة.