في اليوم الـ198 من العدوان.. الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة للشهداء والجرحى

بينما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على القطاع والضفة الغربية، في اليوم الـ189 للعدوان، كشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان “ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,097 شهيدا و76,980 مصابا منذ 7 أكتوبر”.

وأضاف البيان “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 48 شهيدا و79 مصابا خلال 24 ساعة”.

وقد ارتفع اليوم الاحد عدد شهداء القصف الذي استهدف منزلين في رفح إلى 19 شهيدا بينهم 14 طفلا.

يأتي ذلك، بينما جرى انتشال جثامين أكثر من 190 شهيدا كانت قوات الاحتلال دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بحسب مراسل الجزيرة الذي أشار إلى وجود مئات المفقودين.

وقال جهاز الدفاع المدني -في بيان- إن الجثامين تعود لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار. وأضاف أن قوات الاحتلال قتلتهم أثناء اقتحامها للمجمع ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت قوات الدفاع المدني استمرار عمليات البحث وانتشال جثامين باقي الشهداء حيث ما زال عدد كبير منهم في المجمع حسب البيان.

وبحسب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة فإن الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه.