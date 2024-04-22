في اليوم الـ199 من العدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، بينما لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين بالقصف، في اليوم الـ199 من العدوان على القطاع.

وبحسب بيان وزارة الصحة بغزة فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 54 شهيدا و104 مصابين خلال 24 ساعة.

وكشف البيان عن استشهاد 34151 فلسطينيا وإصابة 77084 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر.

واستهدفت قوات الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة، بينها بلدتا المغراقة والزرقاء ومخيم المغازي وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح.

وكانت السلطات في غزة اكتشفت مقبرة جماعية تضم عددا كبيرا من جثث الشهداء الذين دفنتهم قوات الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس قبل انسحابها منه، وأكد مكتب الإعلام الحكومي أن العشرات منهم أُعدموا.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.