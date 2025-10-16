في تصعيد جديد.. ترامب يجيز للمخابرات الأمريكية تنفيذ عمليات سرية في فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه وافق على تنفيذ وكالة المخابرات المركزية (CIA) عمليات سرية في فنزويلا، في خطوة تُعد تصعيدًا كبيرًا للضغوط الأمريكية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القرار جاء بموجب توجيه رئاسي سري، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، وأوضحت أن استراتيجية إدارة ترامب تستهدف إزاحة مادورو عن السلطة.

وكانت واشنطن قد عرضت مكافأة مالية قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي وإدانته بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.

وقال ترامب إن قراره جاء نتيجة “الكميات الكبيرة من المخدرات القادمة من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، معظمها عن طريق البحر”، متهمًا كاراكاس بأنها مركز لتهريب مخدر الفنتانيل القاتل، رغم أن السجلات الأمريكية تشير إلى أن المكسيك هي المصدر الرئيسي لهذه المادة.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن الرد على سؤال حول ما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية تملك تفويضًا لاستهداف مادورو بالاغتيال. كما أمر ترامب بنشر قوات أمريكية في جنوب البحر الكاريبي، نفذت خمس ضربات على قوارب يُعتقد أنها ضالعة في تهريب المخدرات، من دون تقديم أدلة تثبت ذلك.