الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في تصعيد جديد.. ترامب يجيز للمخابرات الأمريكية تنفيذ عمليات سرية في فنزويلا

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2025 7:16 صباحًا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه وافق على تنفيذ وكالة المخابرات المركزية (CIA) عمليات سرية في فنزويلا، في خطوة تُعد تصعيدًا كبيرًا للضغوط الأمريكية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القرار جاء بموجب توجيه رئاسي سري، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، وأوضحت أن استراتيجية إدارة ترامب تستهدف إزاحة مادورو عن السلطة.

وكانت واشنطن قد عرضت مكافأة مالية قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي وإدانته بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.

وقال ترامب إن قراره جاء نتيجة “الكميات الكبيرة من المخدرات القادمة من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، معظمها عن طريق البحر”، متهمًا كاراكاس بأنها مركز لتهريب مخدر الفنتانيل القاتل، رغم أن السجلات الأمريكية تشير إلى أن المكسيك هي المصدر الرئيسي لهذه المادة.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن الرد على سؤال حول ما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية تملك تفويضًا لاستهداف مادورو بالاغتيال. كما أمر ترامب بنشر قوات أمريكية في جنوب البحر الكاريبي، نفذت خمس ضربات على قوارب يُعتقد أنها ضالعة في تهريب المخدرات، من دون تقديم أدلة تثبت ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: مودي أكد أن الهند لن تشتري النفط الروسي
علم مصر
مصر تستعد لإتمام مبادلة ديون قبل نهاية 2025
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بعد تصريحات ترامب.. توجه أميركي حازم لإنهاء أزمة لبنان!