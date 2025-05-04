في توقيت بالغ الحساسية.. وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل لبحث الملف الإيراني

في ظل التسريبات الأخيرة حول إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز بسبب تنسيقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، يستعد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لزيارة وشيكة إلى إسرائيل.

فقد أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن هيغسيث يعتزم زيارة تل أبيب في 12 مايو الحالي، قبل الجولة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

أول زيارة

إذ سيلتقي نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فضلا عن نتنياهو، على أن ينضم بعدها إلى ترامب الذي سيزور السعودية.

وستكون هذه أول زيارة لهيغسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه.

فيما تشهد العلاقة بين واشنطن وتل أبيب بعض الانقسامات حول التعامل مع إيران، إذ تدفع إسرائيل نحو الخيار العسكري وضرب المنشآت النووية، بينما يفضل ترامب التفاوض في المرحلة الأولى، مع الضغط عبر العقوبات على طهران، واستمرار الحملة العسكرية الأميركية على الحوثيين في اليمن.

يشار إلى أنه يرتقب أن يقوم ترامب بجولة شرق أوسطية تشمل السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو، حسب ما أعلنت سابقا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.