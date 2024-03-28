في ثاني رسالة له بعد الحرب.. قائد القسام يدعو للزحف "الآن" نحو فلسطين

دعا القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، مساء الأربعاء، المسلمين في العالمين العربي والإسلامي إلى “الزحف الآن وليس غدا نحو فلسطين”، وقال: “لا تجعلوا قيودا ولا حدودا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى”.

جاء ذلك في رسالة صوتية مقتضبة هي الثانية للضيف منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نشرتها حماس على حسابها في تلغرام.

وتأتي رسالة الضيف بعد يوم من ادعاء الجيش الإسرائيلي تحييد القائد بكتائب القسام مروان عيسى (58 عاما) في غارة على غزة قبل نحو أسبوعين.

وقال الضيف: “ابدؤوا بالزحف الآن وليس غدا نحو فلسطين، ولا تجعلوا قيودا ولا حدودا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى”.

وخاطب الضيف في رسالته “أهل الأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب العربي وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وكل أنحاء الوطن العربي والإسلامي”.

وتأتي رسالة الضيف بعد يومين من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا أيّدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف.

وأدانت إسرائيل قرار مجلس الأمن واعتبره عدد من مسؤوليها أنه “غير ملزم” لتل أبيب، حيث تواصل إسرائيل هذه الحرب رغم القرار، وكذلك رغم محاكمتها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وفي 7 أكتوبر الماضي، أعلن الضيف في رسالة صوتية، بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل باسم “طوفان الأقصى”.

وأوضح في رسالته الأولى أن عملية “طوفان الأقصى” تأتي في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكر الاحتلال للقوانين الدولية وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.