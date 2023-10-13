في خضم الصراع.. المجلس الاتحادي في سويسرا يصنف حماس "منظمة إرهابية"

قال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس (الجمعة 13-10-2023) إن المجلس الاتحادي صنف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “منظمة إرهابية”.

وأعلن كاسيس أن سويسريا قتل في الصراع الذي اندلع في أعقاب هجوم شنه مسلحون من حماس على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف “للأسف، أستهل هذه الإفادة بالإبلاغ عن وفاة مواطن سويسري مزدوج الجنسية كان يبلغ من العمر نحو 70 عاما تقريبا”. ولم يذكر تفاصيل سوى أن ذلك الشخص قتل بعد مواجهة مع “إرهابيين”.

وفي نفس المؤتمر، قال إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجمات، لكنه دعا إلى رد “متناسب”.