في خطاب العام الجديد.. بوتين يتجاهل أوكرانيا ويشيد بالجنود الروس

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجنود الروس ووصفهم بالأبطال في خطابه الذي ألقاه بمناسبة العام الجديد اليوم الأحد، والذي ركز فيه على الوحدة والعزم المشترك، من دون أن يتطرق في حديثه إلى الحرب في أوكرانيا.

وجاء الخطاب المسجل مسبقًا على النقيض تمامًا من الخطاب الذي ألقاه بوتين العام الماضي، ووقف فيه وراء جنود ذوي مظهر متجهم لتوجيه دعوة قوية للتضحية فيما وصفه بأنه قتال من أجل الحياة.

وقال بوتين: “إلى كل من هو في موقع قتالي أو في الصفوف الأولى في القتال من أجل الحقيقة والعدالة: أنتم أبطالنا وقلوبنا معكم. نحن فخورون بكم، ومعجبون بشجاعتكم”.

ولم يذكر بوتين في خطابه أوكرانيا بالاسم ولا “العملية العسكرية الخاصة”، وهو المصطلح الذي أطلقه على الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وخفف بوتين في الأشهر القليلة الماضية من حدة رسائله القومية الحادة السابقة بشأن أوكرانيا، وبات يركز على الاقتصاد والتضخم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار.

وقال: “لقد أثبتنا أكثر من مرة أننا قادرون على حل أصعب المشكلات ولن نتراجع أبدًا، لأنه لا توجد قوة يمكنها أن تفرقنا”.

ولم يتطرق بوتين في خطابه إلى مصير مئات الآلاف من الجنود الروس الذين يقال إنهم قتلوا أو أصيبوا، أو إلى وصول الصراع إلى الأراضي الروسية وهو ما تجلى في الهجوم الأوكراني أمس السبت على مدينة بيلغورود على بعد 34 كيلومترًا من الحدود.