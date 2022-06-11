في خيرسون.. تسليم جوازات سفر روسية للأوكرانيين

بعد أيام من إقرار العملة واللغة الروسيتين في خيرسون، سلمت روسيا اليوم السبت، أول جوازات السفر الروسية لسكان المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية جنوبي أوكرانيا، وفقما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وبحسب وكالة “تاس” الرسمية، تسلم 25 من سكان خيرسون جواز سفر روسيا خلال حفل أقيم وفق “إجراء مبسط”، أتاحه مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في نهاية أيار الماضي.

كما كانت خيرسون بدأت اعتماد توقيت موسكو، بدلا من توقيت كييف السابق، بالإضافة الى اعتماد رمز (كود) الاتصال الهاتفي الدولي الروسي، وهو 7+، بدلا من الكود الأوكراني السابق.

وتقع خيرسون في جنوب أوكرانيا، وتعتبر ميناء مهما ورئيسيا على البحر الأسود وعلى نهر دنيبرو، ويبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة، وهي عاصمة مقاطعة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم، التي سيطرت عليها روسيا عام 2014.