في سويسرا.. ترقب لأول محادثات تجارية بين واشنطن وبكين

اجتماع ثنائي بين سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف قبل الاجتماع المرتقب بين الوفدين الأمريكي والصيني. رويترز

يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في سويسرا اليوم السبت، في أول محادثات بين القوتين وسط حرب تجارية تسببت بحالة واسعة النطاق من عدم اليقين، وفق “وكالة الأنباء الألمانية”.

وستُجرى متابعة المحادثات المقررة في مدينة جنيف من كثب وسط حرب تجارية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات إلى البلاد، بالإضافة إلى رسوم إضافية على مجموعة من الشركاء التجاريين، مما تسبب باضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم والأسواق المالية.

وفي حين أنه علّق العديد من الرسوم الجمركية من أجل السماح بإجراء مفاوضات تجارية، لا تزال الرسوم الجمركية الخاصة التي تصل إلى 145% على السلع الصينية قائمة، وردت بفرض رسوم جمركية تصل إلى 125% على المنتجات الأمريكية.

وتعد محادثات جنيف أول تحرك من الجانبين، إذ يحاول كل منهما حتى الآن إظهار أنه في موقف أقوى.

ولكن هناك مؤشرات على أن واشنطن قد تكون مستعدة لخفض الرسوم الجمركية. وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة: “الرسوم الجمركية بنسبة 80% على الصين تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى سكوت بي (بيسنت)”.