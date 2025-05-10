السبت 12 ذو القعدة 1446 ﻫ - 10 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في سويسرا.. ترقب لأول محادثات تجارية بين واشنطن وبكين

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 10 - مايو - 2025 10:42 صباحًا
اجتماع ثنائي بين سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف قبل الاجتماع المرتقب بين الوفدين الأمريكي والصيني. رويترز

اجتماع ثنائي بين سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف قبل الاجتماع المرتقب بين الوفدين الأمريكي والصيني. رويترز

A A A
طباعة المقال

يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في سويسرا اليوم السبت، في أول محادثات بين القوتين وسط حرب تجارية تسببت بحالة واسعة النطاق من عدم اليقين، وفق “وكالة الأنباء الألمانية”.

وستُجرى متابعة المحادثات المقررة في مدينة جنيف من كثب وسط حرب تجارية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات إلى البلاد، بالإضافة إلى رسوم إضافية على مجموعة من الشركاء التجاريين، مما تسبب باضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم والأسواق المالية.

وفي حين أنه علّق العديد من الرسوم الجمركية من أجل السماح بإجراء مفاوضات تجارية، لا تزال الرسوم الجمركية الخاصة التي تصل إلى 145% على السلع الصينية قائمة، وردت بفرض رسوم جمركية تصل إلى 125% على المنتجات الأمريكية.

وتعد محادثات جنيف أول تحرك من الجانبين، إذ يحاول كل منهما حتى الآن إظهار أنه في موقف أقوى.

ولكن هناك مؤشرات على أن واشنطن قد تكون مستعدة لخفض الرسوم الجمركية. وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة: “الرسوم الجمركية بنسبة 80% على الصين تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى سكوت بي (بيسنت)”.

    المزيد من أخبار العالم

    عنصر موالٍ لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يلوح براية التنظيم في الرقة، سوريا، 29 يونيو/حزيران 2014. رويترز
    بعثة قطرية تبحث عن رفات أمريكيين قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
    رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
    بعد اتهامات بالتجسس.. كييف وبودابست تتبادلان طرد دبلوماسيين!
    عنصر من الدفاع المدني السوري يقوم باطفاء الحرائق التي اندلغت في ريف اللاذقية
    الدفاع المدني السوري يعلن السيطرة الجزئية على حريق واسع بريف اللاذقية

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    كي لا تتعرض أسلحته للقصف من قبل إسرائيل.. ما الخطوات التي يتبعها "حزب الله"؟
    مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
    صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
    ترامب ونتنياهو
    غزة تحت القصف
    إذاعة الجيش الإسرائيلي: ترامب يشعر بخيانة نتنياهو ويستبعده من قراراته